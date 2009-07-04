برهوم: اعتقال وتعذيب النساء في سجون عباس وفياض جريمة فاقت جرائم الصهاينة

فلسطين اليوم: غزة

أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة "حماس" في قطاع غزة أن استمرار قوات رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة رام الله د. سلام فياض باعتقال وتعذيب النساء والأخوات وزوجات الشهداء والأسرى في الضفة الغربية وتوجيه التهم الباطلة لهن لتبرير تعذيبهن جريمة فاقت كل الجرائم حتى جرائم الصهاينة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال برهوم في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن ما تمارسه الأجهزة في رام الله يوضح مستوى الانحدار الأخلاقي والإنساني الذي وصلت إليه هذه الميليشيات التي انسلخت من الانتماء للدين والوطن وبقيت حاميـًا وحارسـًا للعدو الصهيوني في دور خطير تمارسه على الشعب الفلسطيني وأهلنا وأبنائنا في الضفة الغربية. على حد البيان.

وحذر من الاستمرار في هذا المسلسل الإجرامي الخطير والذي يتحمل كل تبعاته عباس وفياض شخصيـًا ومن تساوق معهم في حركة فتح ولا بد من الإفراج الفوري عن كل الأخوات المختطفات من سجون السلطة في الضفة الغربية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإغلاقه مرة واحدة وإلى الأبد.

وطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والمسئولين المصريين وقيادة الفصائل وكل الخيرين من أبناء شعبنا وكل الغيورين على عرضهم وأخواتهم أن يضعوا حدًا لهذا التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني، وأن يكشفوا النقاب عن مصير كل الأخوات المختطفات وكل المعتقلين السياسيين في سجون عباس وفياض وأن يعملوا على إطلاق سراحهم جميعـًا.

وأكد بأن مصير الحوار الوطني الفلسطيني مرتبط بسلوك حركة فتح على الأرض وتغليبها المصلحة الوطنية على الأجندات الخارجية وأن الاستحقاق الوطني والديني والأخلاقي والإنساني يجب أن يكون فوق كل الاستحقاقات المالية والأمنية التي وُعد بها عباس وحركة فتح..