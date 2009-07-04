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شفاء 14 شخصا من انفلونزا الخنازير بنابلس

  • 13:36 - 04 يوليو 2009
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فلسطين اليوم: رام الله

أعلنت وزارة الصحة برام الله رسميا شفاء 14 شخصا كانوا مصابين بانفلونزا الخنازير شفاء كاملا، من قرية برقة غرب مدينة نابلس.

وقالت الوزارة إن وفدا زار اليوم العائلة التي كانت مصابة بمرض انفلونزا الخنازير في قرية برقه، وتناولوا معهم القهوة رسميا لتعلن الوزارة شفاء 14 شخصا كانوا مصابين بانفلونزا الخنازير شفاء كاملا بعد عدة ايام على اصابتهم.

وأضافت ان وزارة الصحة تقدر عاليا الوعي والمسؤولية التي تحلى بها المصابون بعزلهم واتباعهم لارشادات وزارة الصحة الفلسطينية وطواقمها العاملين على مدار عدة ايام لمتابعة اوضاعهم الصحية.

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