مقتل جنديين اميركيين في افغانستان

فلسطين اليوم-وكالات

قتل جنديان اميركيان في انفجار في شرق افغانستان السبت كما اعلن الجيش الاميركي فيما اشارت السلطات الافغانية الى مقتل 32 "متمردا" في هجوم شنته مروحيات اميركية.

وقال الناطق باسم الجيش السرجنت تشارلز مارش: "لقد وقع حادث مع انفجار عبوة ناسفة في ولاية باكتيكا هذا الصباح وقتل عنصران من الجيش الاميركي".

ولم يعط الناطق الاميركي تفاصيل اضافية لكن الناطق باسم الادارة المحلية حميد الله زهواك قال ان الجنديين قتلا حين فجر مسلحون شاحنة صهريج لنقل النفط امام مبنى حكومي.

واضاف زهواك: "بعد الانفجار وصلت مروحيات اميركية وهاجمت عناصر طالبان الذين كانوا يحضرون لمهاجمة مقر الاقليم" في اشارة الى اقليم زيروك حيث وقع الحادث. وتابع: "قتل 32 عنصرا من طالبان". لكن الجيش الاميركي لم يؤكد على الفور عدد الضحايا من طالبان.