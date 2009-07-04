كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ في تحد اخر لقرارات مجلس الامن الدولي

فلسطين اليوم-وكالات

أطلقت كوريا الشمالية الليلة الماضية وفجر اليوم 4 صواريخ قصيرة المدى من طراز سكاد وذلك لمسافة حوالي 500 كيلومتر. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية معتبرة هذا التطور مثالاً على المخاطر الناجمة عن ممارسات كوريا الشمالية.

وقال الناطق بلسان هذه الوزارة إن كوريا الشمالية تعمدت إلى تحديد موعد إطلاق هذه الصواريخ ليصادف عيد الاستقلال الأمريكي. وأدانت اليابان بشدة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية ووصفته باستفزاز خطير وتهديد على أمن جميع الدول في شرق آسيا. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت 4 صواريخ من نفس النوع قبل 3 أيام.