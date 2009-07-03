الاحتلال يرحل 5 متضامنين بحرينيين من سفينة « روح الانسانية » الى بلادهم

فلسطين اليوم-غزة

أكد منسق الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار أمجد الشوا ان الاحتلال الاسرائيلي رحّل صباح اليوم الجمعة، 5 متضامنين من البحرين، كانوا على متن سفينة "روح الانسانية" الى بلادهم.

وقال الشوا في تصريح صحفي ان مراسلي الجزيرة موجودون في مطار "بن غريون"، وباقي المتضامنين في معتقل قرب اللد داخل الخط الاخضر في انتظار ترحليهم الى بلادهم.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحم سفينة "روح الانسانية" يوم الثلاثاء الماضي، واحتجز طاقمها وركابها وإقتادهم إلى احد الموانئ الاسرائيلية، عند محاولتها دخول المياه الأقليمية لقطاع غزة.

ويشار الى ان سفينة روح الانسانية تحمل على متنها 20 متضامنا عربيا واجنبيا وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية واشتال الزيتون وبضعة كيلوات من الاسمنت كخطوة رمزية للتضامن مع أهليها المحاصرين.