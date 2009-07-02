صفقة للإفراج عن 77 مصرياً مقابل آخر جاسوس إسرائيلي

صفقة للإفراج عن٧٧ مصرياً مقابل آخر جاسوس إسرائيلي

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن أجهزة الاستخبارات الصهيونية تجهز لصفقة تبادل أسرى بين مصر والكيان، لاستعادة "عودة ترابين"، آخر جواسيسها في السجون المصرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الكيان الصهيوني يحتجز ٧٧ أسيراً مصرياً في سجونها، يقضى عدد منهم عقوبات بالسجن المشدد بعد إدانتهم في قضايا أمنية تتنوع ما بين التخابر والاشتراك في إعداد وتنفيذ عمليات فدائية، بينما يقضى البعض الآخر عقوبات بالحبس لاتهامهم في قضايا جنائية مثل السرقة والاعتداء بالضرب والتسلل لـ"إسرائيل" بطرق غير قانونية.

وأوضحت "هاآرتس" أن الشرطة الصهيونية ألقت القبض مؤخراً على ٤ مصريين بالقرب من قاعدة عسكرية مهمة بصحراء النقب، وتم تسليمهم للاحتلال وللاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" اللذين حظرا النشر في القضية، حتى تتم تسوية صفقة لإطلاق المصريين في سجون إسرائيل، مقابل الإفراج عن "ترابين".

وكان حزب الليكود أطلق حملة، في أبريل, للإفراج عن عودة سليمان ترابين، المحكوم عليه بالأشغال الشاقة ١٥عاماً، أمضى منها ١٠ سنوات متنقلاً بين سجون بورسعيد المركزي والإسكندرية وليمان طرة بتهمة نقل معلومات عسكرية حساسة لـ"إسرائيل"، ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع المخابرات الصهيونية مقابل دولارات أمريكية مزيفة.

وتبنى عضو الكنيست الدرزي أيوب قرا من حزب الليكود عريضة توقيعات إلكترونية على موقع الحزب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لحل قضية ترابين على غرار صفقة الجاسوس عزام عزام.