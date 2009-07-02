الصحة برام الله تصدر منشورات توعوية حول مكافحة المخدرات وأنفلونزا الخنازير

فلسطين اليوم – رام الله

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم، كتابا حول خطة علاج وإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية في فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وفي مقدمة الكتاب، أكد وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي على تضافر الجهود والعمل بجد على مكافحة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها لما يشكله الإدمان على المخدرات من مشاكل صحية واجتماعية وأمنية خطيرة على الفرد والمجتمع ككل.

وأشار الوزير إلى أن خطة مكافحة الإدمان تعتمد على المشاركة المجتمعية، والتواصل بين المدمن وعائلته من جهة، والبرامج العلاجية من خلال المراكز الاجتماعية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية من جهة أخرى.

ونوه إلى أن نجاح تطبيق هذه الخطة يتطلب التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة، كما اشتمل الكتاب على عدة فصول منها الإطار الاستراتيجي لعلاج الإدمان، والتعاريف والاسس الاستراتيجية، والاطار القانوني، والتنظيمي لخطة العلاج، وتطوير وتنفيذ استراتيجية فعالة لعلاج الادمان، وفي فصل آخر تم تقييم احتياجات علاج الإدمان في فلسطين ووصف خدمات البرنامج الشامل لعلاج الادمان، واعادة التأهيل، ومنع الانتكاس، والعلاج في اطار العدالة الجنائية.

وفي سياق متصل، أشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام د. عمر النصر إلى أن وزارة الصحة أصدرت اليوم ملصقا ثان حول انفلونزا الخنازير تحت عنوان كيف 'تحمي نفسك والآخرين' تضمن العديد من الإرشادات التي يجب إتباعها للحد من انتشار هذا المرض، حيث ستقوم الوزارة بتوزيع هذا الملصق على المراكز والمؤسسات المحلية المختلفة.