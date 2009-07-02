زيدان فخور بفوز الجزائر على مصر وزامبيا في تصفيات المونديال

باريس/ أعرب نجم الكرة الفرنسية الجزائري الأصل زين الدين زيدان عن فخره لعروض منتخب الجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في جنوب إفريقيا عام 2010.

وقال زيدان إنه سعيد كون منتخب الجزائر يتصدر مجموعته في التصفيات حتى الآن وإنه وعائلته يتحدثون عن هذا الأمر مراراً.

وأوضح "كون المنتخب الجزائري يتصدر التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية المقبلة هو أمر يجعلني أشعر بالفخر"، مشيراً إلى أنه سعيد أيضاً أن "الخضر" يلعبون كفريق ويحققون نتائج ايجابية، مضيفاً "مضى وقت طويل لم نر منتخباً جزائرياً يلعب بهذه الطريقة الرائعة، وأنا اشعر بالسعادة لتحقيق المنتخب الجزائري نتائج لافتة في الآونة الأخيرة وتحديداً فوزه على مصر وزامبيا في الجولتين الأخيرتين".

وأكد زيدان أنه سيشاهد مباريات المنتخب الجزائري في حال بلوغ نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، أمام زامبيا ولها 4 نقاط، ومصر ورواندا وكلاهما يملك نقطة واحدة.