جيش الاحتلال: « أمنستي » وقعت في فخ حماس وتقريرها يفسر قوانين الحرب بشكل مشوه

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية امنستي له خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة قائلا انه ما يرد في التقرير غير متوازن ويفسر قوانين الحرب تفسيرا مشوها.

وأضاف الناطق العسكري يقول إن امنستي وقعت في فخ حماس إذ أنها تجاهلت واقعا لا يطاق عاشه سكان المستوطنات المحاذية للقطاع على مدى 8 سنوات وتغاضت عن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي والجهود التي بذلها جيش الاحتلال لتفادي وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين على حد زعمه.

وكانت امنستي قد اتهمت جيش الاحتلال بقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين وهدم ألاف المنازل مما يعتبر جرائم حرب . كما ناشدت امنستي حماس الامتناع عن إطلاق الصواريخ باتجاه الإسرائيليين باعتبار هذه الأعمال جرائم حرب.