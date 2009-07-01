الإحصاء المركزي يصدر التقرير السنوي للأحوال المناخية في الأراضي الفلسطينية 2008

فلسطين اليوم-رام الله

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التقرير السنوي للأحوال المناخية في الأراضي الفلسطينية 2008، والذي يهدف بحسب الجهاز إلى عرض البيانات الأساسية لمتغيرات الأرصاد الجوية، والتي تقوم بجمعها الإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية في وزارة النقل والمواصلات من محطات الرصد الجوي والمناخية.

وذكر جهاز الإحصاء أن التقرير يهدف إلى توفير بيانات حول متغيرات الرياح ودرجة الحرارة والإشعاع الشمسي التي تعتبر مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مؤشرات الهطول المطري والتبخر، والرطوبة والضغط الجوي، حيث يتم من خلال التقرير تلبية طلب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والشركات وطلبة الجامعات في الحصول على البيانات المناخية مما سيساهم في دعم وتطوير الأبحاث العلمية في هذا المجال في الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت بيانات التقرير أن كميات المطر تراوحت ما بين 503.6 ملم في محطة نابلس و118.8 ملم في محطة أريحا لعام 2008، كما أظهرت السلاسل الزمنية أن المجموع السنوي العام لسقوط المطر حسب البيانات المتوفرة تراوح ما بين 48.7 ملم في محطة أريحا في العام 1999، و942.7 ملم في محطة نابلس عام 2003.

وأشارت بيانات السلاسل الزمنية في التقرير إلى أن المعدل السنوي لحرارة الهواء للفترة 1975-1995 تراوح ما بين 15.4 درجة مئوية في محـطة الخليل و22.7 في محطة أريحا. وتبين النتائج أن المعدل السنوي لحرارة الهواء لعام 2008 تراوح ما بين 16.9 درجة مئوية في محافظتي رام الله والخليل و24.2 درجة مئوية في محطة أريحا.

وأظهرت نتائج السلاسل الزمنية في التقرير أن معدل الرطوبة النسبية السنوية للفترة 1969-1983 بلغ 52% في محطة أريحا و63% في محطة طولكرم. أما بالنسبة لعام 2008 فقد تراوح المعدل السنوي للرطوبة النسبية ما بين 50% في محطة أريحا و69% في محطة رام الله.

كما أشارت بيانات السلاسل الزمنية في التقرير إلى أن محطة طولكرم أقل المناطق تبخراً خلال الفترة 1973-1984 حيث بلغ المعدل السنوي للتبخر حوالي 1,633 ملم، بينما كانت أريحا أكثرها تبخراً فقد بلغ المعدل السنوي للتبخر لنفس الفترة حوالي 2,342 ملم.

أما بالنسبة لكمية التبخر السنوي لعام 2008 فقد تراوحت ما بين 1,815.1 ملم في محطة نابلس و2,276.2 ملم في محطة رام الله.

وسجل أدنى معدل لسرعة الرياح خلال العام 2008 في محطة الخليل حيث بلغ 2.0 كم/ساعة في شهر آب/أغسطس، بينما كان أعلى معدل لسرعة الرياح في محطة رام الله حيث بلغ 15.4 كم/ساعة في شهر أيار/مايو.

وأشارت بيانات التقرير المتوفرة حول معدل ساعات سطوع الإشعاع الشمسي خلال العام 2008 الى أن محطة رام الله سجلت أعلى وأدنى معدل لساعات سطوع الشمس، حيث سجل أعلى معدل خلال شهر حزيران 12.5 ساعة/ يوم، بينما سجل أدنى معدل لشهر كانون أول/يناير 5.1 ساعة/يوم.