الزهار لـ« فلسطين اليوم »: تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لتبييض السجون من المعتقلين السياسيين

فلسطين اليوم : غزة

أعلن الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" وعضو وفدها للحوار الوطني، أن القاهرة ستضع صيغة توفيقية لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين بحيث لا يتجاوز الأمر الرابع من يوليو/ تموز الجاري.

وكشف الزهار في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" النقاب عن أن كلاً من وفدي "حماس" و "فتح" قدما إلى الجانب المصري قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين والمقترحات والآليات والبرنامج الزمني للإفراج المتبادل عنهم.

وأوضح الزهار أن "اللجنتين المشتركتين اللتين سبق أن اتفقت الحركتان على تشكيلهما لحل مشكلة المعتقلين ووقف التجاوزات والتراشق الإعلامي ستجتمعان في الضفة الغربية وغزة من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

ولفت عضو المكتب السياسي لـ"حماس" إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من مصر وحركتي "فتح" و"حماس" من أجل العمل على حل مشكلة أي معتقل لا يتم الإفراج عنه قبل توقيع اتفاق المصالحة، وذلك بأن يقدم كل طرف أسباب عدم الإفراج عنه إلى هذه اللجنة، التي ستقوم ببحث كل حالة على حدة، سعياً إلى لتبييض السجون.

وقال الزهار: "إن انتهينا من ملف المعتقلين السياسيين في الوقت المتفق عليه، في اعتقادي يمكن التوصل إلى اتفاق وإعلانه في السابع من يوليو/ تموز ونأمل ألا تظهر عقبات جديدة".