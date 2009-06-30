وزارة الإعلام تعلن عن مبادرة حول نقابة الصحفيين الفلسطينيين والكتل الصحفية ترحب

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الإعلام في غزة-المكتب الحكومي عن مبادرة حول نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي انتهت مدة مجلسها الحالي منذ عدة سنوات.

وحسب وزارة الإعلام فان هذه المبادرة جاءت بعد لقاء تشاوري نظمته وزارة الإعلام مع الأطر الصحفية المختلفة أول أمس الأحد (28/6) حول أوضاع نقابة الصحفيين، وبعد الاستماع للعديد من المقترحات، من قبل الحضور.

وأكدت الوزارة الإعلام في مبادرتها على أن ولاية مجلس النقابة قد انتهت منذ سنوات، وعلى مجلس النقابة أن عضوية الأعضاء المتبقين ومن مستقيل ويعلنوا ذلك في وثيقة رسمية .

ومنحت مجلس النقابة ثلاثة شهور للعمل على ترتيب أوضاع النقابة وإجراء انتخابات، ابتداءً من 10/07/2009 – 10/10/2009 .

وكلفت مجلس النقابة بالاتصال مع الضفة الغربية ليكون مسؤول عن توحيد الموقف معها. ويتحمل المجلس مسئولية عمل النقابة في هذه الفترة وكل ما يصدر عنها من مواقف وسياسات.

وأكدت وزارة الإعلام على تتشكل لجنة العضوية من ممثلي الكتل الصحفية، برئاسة من تبقى من لجنة العضوية السابقة، تقوم بغربلة العضويات ووضع تصور عملي وواضح للتنسيب. (شهر فقط من تاريخه).

كما طالبت مجلس النقابة بتشكيل لجنة مختصة من الجسم الصحفي وجهات الاختصاص لتطوير قانون النقابة لعرضه على الجمعية العمومية ومناقشته وإقراره. (شهر ونصف من تاريخه).

وطالبت بتشكيل لجنة انتخابات بالتوافق من مؤسسات العمل الأهلي للإشراف على الانتخابات حسب الأصول المرعية.

وأكدت وزارة الإعلام على ضرورة أن عقد مجلس النقابة جلسة ختامية قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوعين يقدم فيها التقرير الإداري والمالي عن المدة السابقة والإعلان عن حل نفسه ويصبح مسير أعمال إلى حين الانتخابات.

وقالت في حال عجز مجلس النقابة عن تحقيق ذلك في المدة المحددة حسب الاتفاق، يتم التوافق من الجميع بلا استثناء على تشكيل لجنة من الكتل النقابية المشاركة في النقاش والحوار مكونة من سبعة أعضاء لتسير عمل النقابة وإدارة شئون الصحفيين في قطاع غزة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وأضافت انه في حالة عدم التوافق من الجميع على هذه المبادرة أو غيرها من مبادرات، فإن وزارة الإعلام تؤكد على وجوب تطبيق القانون حول صلاحيات المجلس القديم، ونكون ملزمين باعتبار أوضاع النقابة غير قانونية وتحتاج إلى توفيق حسب ما تتفق عليه الجمعية العمومية للصحفيين.

وأوضحت وزارة الإعلام أنها تنتظر رداً مكتوباً خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم المبادرة.

هذا وقد علم مراسلنا في مدينة غزة أن التجمع الإعلامي والكتلة الصحفية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وأوساط نقابية وإعلامية وكتاب ومثقفين رحبوا بالمبادرة وقد تداعى بعضهم لمناقشتها على أمل تطبيقها في أقرب وقت ممكن .

فيما أكدت مصادر إعلامية أن المبادرة تم عرضها على الإتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحفيين ورحب ببنودها مؤكدين على ضرورة توافق كافة الكتل الصحفية ومجلس نقابة الصحفيين حولها .

فيما أشار مراسلنا أن الوسط الإعلامي في الضفة الغربية رحب هو الآخر بهذه المبادرة خاصة وأنها تأتي في وقت يشتد في الجدل حول موضوع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وضرورة تفعيلها من أجل الدفاع عن هموم الصحفيين وقضاياهم .

وأكد مراسلنا أن أوساطا إعلامية مسئولة في حركة فتح رحب بالمبادرة واعتبرتها مقدمة جيدة من أجل تطوير عمل النقابة خاصة أن هناك جلسات مكوكية لقيادات فتح الإعلامية في كافة الأطر الحركية من أجل تفعيل عمل النقابة ورفضهم بأن يتحكم في النقابة أشخاص غير مقبولين دوليا .