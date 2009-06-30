جندي إسرائيلي مات حرقاً في حرب لبنان على منظر بقية الجنود

فلسطين اليوم: وكالات

أُصيب خلال حرب لبنان الثانية تسعة من جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق القرى اللبنانية، عندما قامت إحدى المروحيات الإسرائيلية بإطلاق نار على مجموعة من الجنود ظنا منها أنهم من عناصر حزب الله.

وعلى الفور تم إرسال تعزيزات إلى المكان، كانت عبارة عن 3 دبابات قتالية ودبابة أخرى تابعة لسلاح الطب بهدف إخلاء المصابين والقتلى الذين سقطوا بعد أن أُطلِق عليهم صاروخ "صقر" الذي قتل 4 من الجنود الاسرائيليين على الفور.

وأضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي أوردت الخبر انه عندما سمع قائد الكتيبة بذلك، تقدّم بدبابته التي كان بداخلها الجندي "كوبي" ليتفاجأ في ما بعد أنه يقف على عبوة ناسفة زُرِعت في الأرض، فتطايرت أجزاء من الدبابة، وبقي الجندي "كوبي" محجوزا بداخلها على كرسي المدفع، والنيران تشتعل في الدبابة.

وحضرت على الفور دبابة أخرى، وأنقذت من كان هناك من قتلى، عدا الجندي الذي استمرت النيران تحرق جسده شيئا فشيئا أمام باقي الجنود.

وقال والد الجندي: "اتضح من التحقيق، أن ضابط الإنقاذ ترك المكان بعد أن قُصِفت المنطقة بالصواريخ، لذلك إنني أتهمه مباشرة بقتل ابني وعدم الاهتمام بحياته".

من جانبه قال رئيس الأركان "غابي أشكنازي": "إن والد الجندي على حق"، وأصدر تعليماته بالتحقيق الجدي والعميق بعد صدور التقرير الميداني.

كما أرسل أحد المحامين رسالة إلى رئيس الأركان، أوضح من خلالها، أن عمل ضابط الإنقاذ كان مليئا بالأخطاء والفشل وأنه لم ينجح في مهمته.

وأضاف والد الجندي "لاشك أن حياة ابني قد هانت على قائد عملية الإنقاذ، الذي اقترح أن يتم إقصاؤه فوراً عن مثل هذه المهمات".

بدوره قال المتحدث باسم الجيش: "اتضح من خلال التحقيق، أن عملية الإنقاذ تمت كما يجب وحسب تعليمات الجيش في مثل هذه الحالة، وتم إبلاغ العائلة بنتائج التحقيق".