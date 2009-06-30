عضو بالكنيست: جنود إسرائيل يتصرفون كقراصنة ولصوص

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

وجّه عضو العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عفو اغبارية، انتقادات لاذعة للجيش الإسرائيلي بعد أن أعلن الناطق باسمه بأن "سلاح البحرية" التابع له، سيطر على سفينة "روح الإنسانية" المتوجهة لغزة.

وقال اغبارية في تصريحات نقلها موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية على الإنترنت:" الجنود الإسرائيليون في عرض البحر تعاملوا من سفينة "روح الإنسانية" كقراصنة ولصوص بدلاً من أن يتصرفوا باسم جيش نظامي ".

ومضى يقول:" ألا تكتفي إسرائيل بتجويع سكان قطاع غزة، لتقوم بعمليات قرصنة عرض البحر لتسرق موادَّ إنسانية".