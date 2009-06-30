الطقس: الجو حار ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

فلسطين اليوم – غزة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم، حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو غدا صافياً وحاراً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت أن يوم الخميس المقبل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.