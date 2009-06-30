الاتحاد السكندري يضم شادي محمد

الاسكندرية/ أنهى المدافع الدولي شادي محمد، قائد فريق الأهلي المصري سابقاً، إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل، بعد رحلة بحث دقيقة بين مجموعة من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

واختار شادي محمد النادي السكندري نظراً لشعبيته الكبيرة في كرة القدم المصرية كما أن مدينة الإسكندرية هي مسقط رأسه، حيث أنه يرغب في البقاء بجوار عائلته خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أبلغ اللاعب بحريته في الانتقال إلي أي ناد آخر "دون قيد أو شرط" بعدما أصبح خارج حسابات الفريق للموسم الجديد، بسبب الأزمة التي نشبت بين شادي والبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق خلال لقاء العودة بكأس الاتحاد الافريقي " الكونفيدرالية " أمام سانتوس الأنغولي والتي انتهت بخروج أبناء القلعة الحمراء من البطولة.

يشار إلى أن شادي محمد انتقل للأهلي من نادي الكروم السكندري في أواخر تسعينيات القرن العشرين، حيث استمر معه حتى موسم 2008-2009، وحمل اللاعب خلال هذه الفترة العديد من البطولات سواء المحلية أو الإفريقية التي فاز بها فريقه.