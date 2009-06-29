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الصحة تحذر من استخدام كبسولات تروج للتنحيف تسبب مضاعفات خطيرة

  • 13:19 - 29 يونيو 2009
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الصحة تحذر من استخدام كبسولات تروج للتنحيف تسبب مضاعفات خطيرة 

فلسطين اليوم- غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من استخدام مستحضر دوائي على شكل كبسولات    يسمى ( Nutural Slim 300 mg Caps)  .

وجاء تحذير وزارة الصحة في بيان لا عقب تحذير مماثل من منظمة الصحة العالمية بان إحدى تشغيلات الدواء تحوي على مادتين غير مصرح بهما كأحد عناصر مكونات المستحضر وبالتالي تم تصنيف الخلل على انه من الدرجة الحرجة.

وعممت وزارة الصحة على كافة طواقمها في جميع المحافظات بضرروة سحب المستحضر الدوائي من الصيدليات والأسواق وذلك لغاية إتلافه كون المنتج أصلا غير مسجل في وزارة الصحة الفلسطينية وغير مسموح بتداوله في الأراضي الفلسطينية عوضا عن الإخطار التي يسببها .

 

 

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