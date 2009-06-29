وزارة الأشغال تواصل إزالة ركام المباني المدمرة في القطاع

فلسطين اليوم-غزة

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور يوسف المنسي أن الوزارة قامت بترميم وتدعيم أكثر من 230 منزلاً تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة، موضحا أن فرق وطواقم الوزارة الهندسية والفنية تعكف على إنجاز أعمال الترميم ، حتى يتمكن المواطنون من السكن في المنازل التي يتم ترميمها.

من جانبه أوضح المهندس بسام دبور رئيس وحدة التنفيذ بوزارة الأشغال أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة خلفت دماراً كبيرا في المنشآت والوحدات السكانية.

وأوضح دبور أن هناك عددا كبيرا من المنازل تم تدمير الأعمدة الرئيسية فيها، مبينا أن وحدة التنفيذ قامت بأعمال التدعيم والترميم لهذه المنازل، وذلك بعد أن تم حصر البيوت التي يمكن ترميمها، حيث بدأ العمل كمرحلة أولى على ترميم الأعمدة بحسب المواد والموارد المتوفرة في الوزارة وفي الأسواق”.

وأشار المهندس دبور لصحيفة فلسطين إلى إن وحدة التنفيذ بالوزارة وضعت خطة للعمل وتمت مناقصات عبر دائرة العطاءات المركزية بالوزارة، حيث تم تقسيم قطاع غزة إلى أربع مناطق للعمل وتم بدء التنفيذ فوراً بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وتابع م. دبور: إن الوزارة قامت بترميم وتدعيم أعمدة منازل في كافة محافظات قطاع غزة حيث تم تدعيم حوالي 140 منزلاً في محافظة الشمال وحوالي 58 منزلاً في محافظة غزة، و29 منزلاً في محافظة الوسطى، ومنزلا واحداً في خانيونس وستة منازل في رفح فيما تواصل فرق وطواقم الوزارة العمل في عدد آخر من المنازل في محافظات غزة.