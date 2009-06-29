« الكونجرس » يخصص 260 مليون دولار لمصر لتأمين الحدود في سيناء

فلسطين اليوم : بيت لحم

قرر الكونجرس الأمريكي تخصيص 260 مليون دولار منحة لمصر، على أن يستخدم جزء كبير منها في الإنفاق على تأمين الحدود في سيناء، في ظل انتقادات إسرائيلية سابقة لمصر بعدم تأمين الحدود بشكل كاف، ما يسمح بتسهيل دخول الأسلحة إلى قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء "أمريكا أن أربيك"، أنه جاء في نص القانون أن من بين الأموال التي تم تخصيصها تحت هذا العنوان، سيتم تخصيص ما لا يقل عن 260 مليون دولار في شكل منح لمصر، بما في ذلك برامج وأنشطة أمن الحدود في سيناء

على جانب آخر، خصص نفس القانون نحو أكثر من نصف مليار دولار لإسرائيل لصالح "أنظمة دفاعية متقدمة".

وأصبح القانون الذي يتضمن أيضا تخصيص 150 مليون دولار للأردن و69 مليون دولار للبنان، ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه.

وكان النائب ديفيد أوبى الذي يمثل ولاية ويسكنسون بمجلس النواب الأمريكي قد تقدم بمشروع القانون في مايو الماضي، لكن الرئيس أوباما لم يوقّع عليه إلا مؤخراً ليصبح قانوناً ساري المفعول.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية لإسرائيل تبلغ ثلاث مليار دولار وهو رقم يزيد عن إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر والأردن ولبنان ودول عربية أخرى صديقة للولايات المتحدة مجتمعة.

وكان الكونجرس أقر في 2007 زيادة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال عشر سنوات من 2.4 مليار دولار سنويا إلى ثلاث مليار دولار، أي بإجمالي 30 بليون دولار خلال 10 سنوات.