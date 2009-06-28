سوريا تهدد إسرائيل بالحرب العسكرية لاستعادة الجولان

فلسطين اليوم: وكالات

هدد مسؤولون سوريون باستعادة مرتفعات الجولان بالقوة من إسرائيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلمي بينهما.

وهددت لجنة تحرير الجولان خلال تدشين مركز اتصالات جديد في بلدة القنيطرة اقرب البلدات السورية للحدود مع اسرائيل بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، باتخاذ إجراءات عملية لاستعادة السيطرة السورية على مرتفعات الجولان مضيفة "أن إسرائيل لم تظهر أية رغبة تفاوض لحل القضية سلميا".

من جهته قال وزير الاعلام السوري محسن بلال" إن المركز الجديد سيكون وسيلة للتعبير عن يأس السكان السوريين في الجولان تحت وطأة البربرية العنصرية الإسرائيلية", في إشارة إلى السكان الدروز في الجولان الذين كان بعضهم قد أعلن أنه يفضل العيش تحت حكم سوري.

وكان الأسد قد صرح الاربعاء انه ما من إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لأنها لم تلتزم بالاتفاقات السابقة.

وقال الاسد خلال لقائه نظيره اليوناي كارلوس "من اجل التوصل الى اتفاق لا بد من وجود شريك اسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومبدا الارض مقابل السلام.

وكانت انباء صحفية تحدثت مؤخرا ان تفاهما امريكيا سوريا لحل قضية الجولان يقضي بتحويل الاراضي المطلة على بحيرة طبريا الى محمية طبيعية.