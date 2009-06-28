حماس تقترح تأجيل الجولة الأخيرة للحوار الوطني لمدة شهر انتظارا لحسم قضية المعتقلين في الضفة

فلسطين اليوم- غزة

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن ان حركة حماس تدرس مطالبة مصر بتأجيل الجولة الأخيرة من الحوار الوطني الفلسطيني المقرر انعقادها في الخامس من يوليو المقبل لمدة شهر علي الأقل إلي حين حسم قضية المعتقلين بالضفة الغربية وذكرت في تصريحات خاصة لمندوب الأهرام ان قيادات حماس تعتقد ان استمرار اعتقال عناصرها بالضفة الغربية يجعل من المستحيل التوقيع علي اتفاق مصالحة بحلول السابع من الشهر المقبل، مشيرةً إلى أنه من الأفضل إرجاء الجولة الأخيرة من الحوار المقرر أن يشارك فيها الأمناء العامون للفصائل لحين تسوية قضية المعتقلين.

وأوضحت المصادر ذاتها ان الاجتماعات التي عقدتها قيادة حماس في دمشق خلال الأسبوعين الماضيين شهدت خلافات شديدة بين قيادات الحركة حول المشاركة في الجولة الأخيرة من الحوار إلي حد أن بعض القيادات طالبت بالانسحاب من الحوار ولفتت المصادر إلي أن قيادة حماس تدرس أيضا مطالبة مصر وحركة فتح بالموافقة علي تأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تصل إلي عامين لإجرائها في أجواء مواتية تحقق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني‏.‏