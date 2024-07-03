كندا.. أمر قضائي بفض مخيم مؤيد لغزة بجامعة تورنتو

فلسطين اليوم

أمر قاض في مقاطعة أونتاريو الكندية، متظاهرين يؤيدون الفلسطينيين، بمغادرة مخيم أقاموه منذ شهرين في جامعة تورنتو، وذلك بحلول مساء اليوم الأربعاء، مقرًا بذلك طلب الجامعة إصدار أمر قضائي.

ورحبت الجامعة في بيان لها بقرار المحكمة، وقالت "نحن على ثقة بأن الموجودين في المخيم سيلتزمون بأمر المحكمة ويخلون المخيم قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة".

وأصبح بمقدور الشرطة اعتقال وإبعاد أي شخص يخالف الأمر، لكن المتظاهرين قالوا إن القرار لن يمنعهم من القيام بحملة من أجل مطالبهم.

وتشهد العديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية حراكًا سلميًا للتضامن مع الفلسطينيين وقطاع غزة؛ الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.