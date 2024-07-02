حاجي زاده: عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية

فلسطين اليوم

أكد قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد أمير علي حاجي زادة، أن بلاده عازمة على دعم الشعب الفلسطيني حتى النهاية، وستتخذ كل ما بوسعها لنصرة الفلسطينيين.

جاء خلال لقائه عدداً من عائلات الشهداء الفلسطينيين، ومن بينهم عوائل شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من الساحتين السورية واللبنانية، في الحديقة الوطنية للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران، بالعاصمة طهران.

وأضاف العميد حاجي زادة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر أي جهدٍ من أجل نصرة المقاومين في فلسطين ولبنان والمناطق الاخرى، مشدداً على أن النصر سيكون حليفا للشعب الفلسطيني.

وأشاد قائد القوة الجوفضائية، بتضيحات الشعب الفلسطيني، وثمّن صمودهم ومقاومتهم.

وخاطب العميد حاجي زاده عائلات الشهداء الفلسطينيين، قائلا : "كونوا على يقين بأنكم سوف تغيّرون مسار التاريخ في المنطقة والعالم؛ ونحن بدورنا نؤكد على تسخير كل ما بوسعنا لحماية اعزائنا الفلسطينيين."

هذا وتضمن اللقاء، جولة في المعرض، لمجسمات تجسد أنواع الصواريخ الإيرانية، والطائرات المسيرة المصنعة في إيران، إضافة إلى معرضٍ للطائرات المسيرة التي غنمتها الجمهورية الإسلامية من الولايات المتحدة، والكيان الإسرائيلي، ومجسمات لمنظومات الرادارات الإيرانية.