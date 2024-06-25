استشهاد 10 أفراد من عائلة هنية بينهم شقيقته

فلسطين اليوم

استشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من أفراد عائلة هنية الذين كانوا في المنزل لا يزالون تحت الأنقاض، وأكدت أن جل الشهداء الذين قضوا في الغارة الإسرائيلية من النساء.

وأفادت مصادر محلية بأن محاولة البحث عن ناجين مستمر، مرجحة ارتفاع أعداد شهداء الغارة التي استهدفت منزل هنية.