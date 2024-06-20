وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى.. الاحتلال يُفرج عن 33 أسيراً من غزة

فلسطين اليوم

أفرج جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 20 يونيو 2024، عن عدد من الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة، خلال العدوان المستمر لليوم الـ 258 يوماً على التوالي.

وقالت مصادر محلية: "إن الاحتلال أفرج عن 33 أسيراً من شرق دير البلح كان قد اعتقلهم في أوقات سابقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم وصول الأسرى المُفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الآلاف من أهالي قطاع غزة منذ بدء العدوان عبر الحواجز التي نصبها في مناطق متفرقة من القطاع.