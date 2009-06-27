التجمع الإعلامي يدعو لإطلاق سراح الصحفي سري القدوة بغزة وثمانية صحفيين بالضفة

فلسطين اليوم- غزة

طالبت التجمع الإعلامي الفلسطيني الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة بالإفراج عن الصحفي سري القدوة رئيس تحرير جريدة الصباح والمحتجز منذ أربعة أيام في قطاع غزة .

وأشار التجمع الإعلامي في بيان له اليوم السبت 27 حزيران (يونيو) 2009 إن استمرار ملاحقة الصحفيين في الضفة وغزة يعتبر انتهاك لحرية الرأي ، ولا يهيئ الأجواء لأي مصالحة فلسطينية خاصة وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لا زالت تعتقل سبعة صحفيين في الضفة الغربية .

ودعا التجمع الإعلامي الهيئات الفلسطينية والشخصيات المستقلة والمؤسسات الحقوقية والنقابية والإعلامية للضغط على الجهات الفلسطينية من اجل الإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين التسعة وهم :"سري القدوة من غزة ،والصحفي مصطفى صبري والصحفي قيس أبو سمرة من قلقيلية، والصحفيين إياد سرور من الخليل وبسام السايح من نابلس و يونس حساسنة من الخليل ومراد أبو البهاء المعتقل في سجون الأجهزة الأمنية برام الله منذ شهرين على الأقل، و الصحفي سري سمور من مدينة جنين .

من ناحية أخرى استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني قيام جنود الاحتلال بالاعتداء على عدد من الصحفيين الفلسطينيين في مدينة خليل الرحمن خلال تغطيتهم للفعاليات الفلسطينية في المدينة مما أدى إلى إصابة ثلاثة صحفيين .