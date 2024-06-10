استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد، صباح اليوم الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، استشهاد الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عاما)، وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري، ومن سكان مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ضاحية ذنابة، وتمركزت في محيط مسجد الصفا والمروة، ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق سطح احدى البنايات العالية في الضاحية المحاذية لمخيم طولكرم، وأطلقت النار بشكل عشوائي، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب عبد الدايم في حارة مربعة حنون بالمخيم، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وترك ينزف على الأرض، ما ادى الى استشهاده.

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