موفاز يهاجم ليفني مجدداً ويتهمها بتدمير « كاديما »

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

انتقد الرجل الثاني في "كاديما"، وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، رئيسة المعارضة الإسرائيلية وزعيمة الحزب تسيبي ليفيني، لعدم دخولها الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وقال:" إنه يصعب عليه أن يرى امرأة مثل ليفني رئيسة للوزراء في إسرائيل".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن موفاز قوله في لقاء لمقربين منه خلال اجتماع عقده في بيته في مستوطنة "كوخاف يائير" :"إن سياسة ليفني الحالية ستؤدي إلى خسارة حزب "كاديما" في الانتخابات القادمة عشرة مقاعد على الأقل، فقد باعت نفسها لمستشارين قاموا بتوجيهها في الاتجاه الخطأ، وهي تتصرف بصورة لا تليق بمرشح لرئاسة الوزراء، وأنا بصراحة يصعب عليَّ أن أرى في يوم من الأيام ليفني رئيسة للوزراء في إسرائيل".