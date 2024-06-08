80 شهيدا وعشرات المصابين في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين بالنصيرات

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المحافظة الوسطى، إلى 80 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى عشرات الجرحى.

جاء ذلك بعد أن نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد ظهر اليوم السبت، حيث شهد قصفا غير مسبوق، استمر لأكثر من ساعتين، تركز في منطقة سوق النصيرات -منطقة حيوية ومكتظة- ومحيط مستشفى العودة.

وقد زعم الاحتلال أنه، "تمكن من تحرير 4 محتجزين إسرائيليين من قلب النصيرات".

وقالت القناة 12 العبرية إن الجيش الإسرائيلي استهدف في عملية من الجو والبحر والبر مخيم النصيرات ومحيطه وسط القطاع، مضيفة أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية شارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات.

من جهته قال اسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "الاحتلال كان لديه نية مبيتة لارتكاب مجازر ضد المدنيين".

وطالب الثوابتة في تصريحات صحفية تعليقا على مجزرة مخيم النصيرات المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية بشكل فوري وعاجل، مشيرا إلى أن عشرات الشهداء والجرحى بالشوارع ومستشفى شهداء الأقصى في وضع كارثي.

يذكر أن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وهو الوحيد في المحافظة الوسطى، يواجه صعوبة بالغة في التعامل مع الأعداء المتزايدة من الشهداء والجرحى، التي تأتي تباعا، نتيجة القصف المتواصل والعشوائي، كما يواجه نقصا حادا في الأدوية، والمستهلكات الطبية، والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.