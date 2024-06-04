الاحتلال يُفرج عن الأسيرتين أمان نافع وبراءة عودة بعد اعتقال لـ 3 أشهر

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرتين أمان نافع، زوجة الأسير نائل البرغوثي، من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وبراءة عودة (34 عامًا) من بيت لحم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، إنّ الاحتلال أفرج عن "نافع" و"عودة" بعد اعتقالهما إداريًا لـ3 أشهر.

والأسيرة أمان نافع (60 عامًا) من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وهي زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وعاشت أمان نافع منذ اعتقالها في الخامس من شهر آذار/ مارس الفائت ظروفاً اعتقالية وصحية صعبة في سجن الدامون، وقد تعرضت لانتكاسة صحية ونقلت على إثرها إلى المستشفى.

وفقدت الأسيرة المحررة خلال فترة اعتقالها شقيقها وحرمت من وداعه، فيما اعتُقلت الأسيرة "عودة" أثناء عودتها من الأردن.

يذكر أن أسيرات سجن الدامون يكابدن ظروفاً قاسية ومشدّدة، السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبالإفراج عنهما يتبقى عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً 23، من بينهن طالبات وزوجات أسرى، ومحامية، وصحفيات، وناشطات.