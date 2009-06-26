د.رباح لـ« فلسطين اليوم »: مصر وضعت حلولا « جزئية » بسبب تعقيدات القضايا المطروحة

فلسطين اليوم-غزة

قال الدكتور رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الجهود المصرية لعقد الحوار الشامل ستتواصل على ضوء نتائج اجتماع وفدي حركة فتح وحماس في القاهرة الأحد المقبل.

وأضاف د.رباح لـ"فلسطين اليوم"، أن الأشقاء في مصر وضعوا حلولا جزئية وليس شاملة للمشاكل العالقة، بسبب التعقيدات الموجودة وبسبب تمسك كل طرف بمواقفه.

وأكد د.رباح، أن كل حوار غير مبني على أسس صلبة لإنهاء الانقسام، سيؤدي إلى تعميقه، مضيفا أن كل المؤشرات حتى الآن لا تؤشر إلى وجود انطلاقة جديدة، مع أملنا الكبير أن يكون يوم السابع من يوليو/تموز القادم، محطة الانطلاق نحو الاتفاق الفلسطيني، وأن تتجه الأطراف الفلسطينية لمراجعة مواقفها، فالجميع خاسر وإسرائيل هي الرابحة فقط .