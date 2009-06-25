المصري لـ فلسطين اليوم: خطاب مشعل محاولة لفرض حماس نفسها كلاعب أساسي في المنطقة

فلسطين اليوم: غزة

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو محاولة لتقديم خطاب واقعي من قبل حماس، والتمسك في الوقت نفسه بالثواب الفلسطينية، في محاولة لفرض نفسها كلاعب حماس أساسي في معادلة المنطقة وفق المعطيات الإقليمية والدولية الحاصلة فيها.

وأضح المصري لـ فلسطين اليوم:" أن تركيز مشعل على أن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بأنها العقبة أمام الحوار تدل على مدى حجم الوجع من هذا الاعتقال، بالإضافة إلى أنه تلويح ظلي باستحالة نجاح الحوار في ظل الاعتقالات".

وأكد بأن عواق الحوار عدة منها الاعتقالات السياسية والفئوية والحزبية، وشدد على ضرورة أن يستمر الحوار ويتكلل بالنجاح.

وقال يجب على كل حريص أن يسعى للتنازل من أجل نجاح الحوار، لانه هو الطريق الوحيد امام انهاء الاعتقال السياسي.