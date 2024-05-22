بلدية غزة تُطالب بإنقاذ الحياة الإنسانية في غزة

فلسطين اليوم

طالبت بلدية غزة، مساء اليوم الأربعاء، المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية في مدينة غزة، والمساعدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل آليات جمع النفايات وتمكين طواقم البلدية من الوصول لمكب النفايات الرئيس شرق المدينة والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة.

وأكدت البلدية في بيان، أن عدم توفر الوقود اللازم لجمع وترحيل النفايات يزيد من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية، موضحةً أن تقديم هذه الخدمة يتطلب نحو 2000 لتر من الوقود يوميًا لجمع وترحيل النفايات من مختلف أنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن الكميات الحالية من الوقود التي تتسلمها البلدية غير كافية، إذ تُستخدم فقط لتشغيل عدد محدود من آبار المياه، مشددةً أنها بحاجة إلى كميات أكبر من الوقود لتتمكن من تقديم باقي الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويتراكم نحو 100 ألف طن من النفايات في شوارع مدينة غزة؛ بسبب نفاد الوقود اللازم لتوفير خدمة جمع وترحيل النفايات، وتدمير الاحتلال لنحو 125 آلية منها الآليات الثقيلة الخاصة بجمع النفايات.