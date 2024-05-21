شهداء وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليخلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحة بإصابة ثمانية آخرين خلال مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال.

ونقلا عن مصادر أمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .