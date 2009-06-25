اشتباك مسلح بين ثلاثة مسلحين وقوة عسكرية بالقرب من ناحل عوز جنوب القطاع

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكرت مصادر عسكرية بأن اشتباك مسلح دار ظهر اليوم الخميس بين ثلاثة مسلحين فلسطينيين وقوة عسكرية بالقرب من كيبوتس ناحل عوز.

ووفقا للمصادر إذاعة الجيش فقد أطلق المسلحين النار نحو القوة العسكرية التي ردت بالمثل بالنيران ,ووفقا للمصادر فقد نجح الثلاثة بالفرار دون أن يصيبوا.

وكانت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الذراع المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت مسؤوليتها عن استهداف ثلاثة سيارات للمستوطنين اليهود وقوة إسرائيلية بالرشاشات الثقيلة وسلاح القناصة شرق بوابة "ناحل عوز" شرق مدينة غزة.

وأكدت الكتائب في بيان عسكرية وقوع إصابات في الهجوم وأن العملية مصورة، وسوف يتم توزيعها على وسائل الإعلام.

وقالت "إن هذه العملية تأتي تأكيداً منها على مواصلة التصدي للعدو المجرم، واستمراراً في المقاومة المشروعة للاحتلال، ورداً على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني"، مضيفة "إن أصابعها ستبقى ضاغطة على الزناد تنتظر اقتناص رؤوس المحتلين الصهاينة"، حسب تعبيرها.