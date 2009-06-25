أبو النجا لـ« فلسطين اليوم »: أطالب مصر الانتقال للحوار الشامل فورا لأن « الثنائي » « فاشل »

فلسطين اليوم-غزة

طالب إبراهيم أبو النجا، مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية في اللجنة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة المصالحة في حوار القاهرة، من القيادة المصرية بالذهاب مباشرة إلى الحوار الشامل، لأنه تبين أن اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس لم تخرج بنتائج إيجابية وتسببت بإشكاليات كبيرة في الساحة الفلسطينية، وأهمها شعور الفصائل الأخرى بالإقصاء من هذه الحوارات.

وفي حديث لـ"فلسطين اليوم"، تساءل أبو النجا، كيف يمكن أن ينجح الحوار، ونحن متهمون بتقديم معلومات للإسرائيليين وتسحب بطاقاتنا ونمنع من المشاركة في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح برام الله وفي ظل حملات إعلامية قاتلة؟

وأضاف أبو النجا، "نحن تعرضنا إلى ما يشبه "الشماتة"، من الفصائل الأخرى التي تقول: "أنتم إجتمعتم مع حركة حماس ثنائيا، ثم تتهمكم حماس بهذه التهم.

وحول رأيه في إمكانية الخروج من هذه المآزق الداخلية، أوضح أبو النجا، بأن المخرج سهل، وذلك عن طريق عدم التمسك بالقضايا الصغيرة، وأن نتوصل إلى إتفاق شامل بسرعة، وأن نعرف ماذا يريد شعبنا منا وأن نساعد أنفسنا لإنجاز المصالحة الوطنية.