قيادة عملية السهم الشهم تلتقي عددا من مديري المراكز الطبية

فلسطين اليوم

استقبل مستوصف فاطمة الزهراء وفدا من قيادة عملية الفارس الشهم 3 برئاسة النائب أشرف جمعة.

واطلع وفد عملية السهم السهم على سير العمل في المستوصف وقسم مرضى الأورام داخله .

وقد التقى النائب جمعة بمديري مستوصف فاطمة الزهراء ومركز الوطن الطبي فرع رفح وفرع خانيونس واستمع إلى احتياجاتهم من اجلضمان تأدية الخدمة الطبية للمواطنين والنازحين في رفح وخانيونس .

ووعد النائب جمعة بالعمل على توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

وأشاد مديرو المراكز والمستوصفات الطبية الثلاثة بجهود عملية السهم السهم التي تعمل وفق توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ،وعبروا عن شكرهم لهذا الجهود والدور الإنساني الهام الذي أسهم بشكل فاعل ومؤثر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاعغزة.

كما أثنى الحضور على دور النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان وجهوده الكبيرة في الوقوف إلى جانب ابناء شعبه في هذه الظروفالصعبة.