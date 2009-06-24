شبكة أمين تطلق نافذة التدوين وإعلام المواطن

فلسطين اليوم-رام الله

أعلنت شبكة أمين الإعلامية، اليوم، عن إطلاق نافدة التدوين وإعلام المواطن على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية 'يونسكو'.

وقالت هاكس ساوثن مديرة مكتب اليونسكو في رام الله إن 'الإعلام الذي يعتمد على الانترنت وإعلام المواطن والتواصل الاجتماعي أصبح أكثر أهمية وانتشارا في العالم، لأنه يتيح فرصة التعبير لكافة الفئات خصوصا الشباب والنساء واللاجئين، وهي فئات غالبا ما تكون مهمشة في وسائل الإعلام التقليدية'.

وقال خالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين 'نأمل أن تتاح لكل المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فرص متساوية للمشاركة في العملية الديمقراطية عبر مدونات الشبكة، التي نسعى من خلالها إلى توفير منبر واسع لحرية التعبير ليستفيد منه الجميع'.

يذكر أن المدونات تندرج في إطار مشروع 'تعزيز المشاركة الفلسطينية في العملية الديمقراطية والحوارات العامة' وهو مشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ' undef '، ويهدف إلى تعزيز الحوار والشراكة بين الشعب الفلسطيني وصانعي القرار، وإلى تعزيز العملية الديمقراطية عبر التدوين، وإعلام المواطن، والنقاشات العامة في كل من الإعلام الالكتروني والمرئي والمسموع.

ويتضمن المشروع تدريبات على إعلام المواطن، والتدوين، وكيفية إجراء حوارات تلفزيونية وإذاعية.