قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وشنت حملة اعتقالات فيها، كما قامت بتخريب الممتلكات وعدد من المركبات في الحي الشرقي منها.

وشن "جيش" الاحتلال سلسلة من الاقتحامات في عدد من أحياء المدينة منها، أبرزها حي البساتين والمراح وشارع الناصرة.

وتموضع الاحتلال قرب مستشفى الرازي، واندلعت مواجهات مع الشبان، من دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، واعتقلت الشابين عبد الرحمن الفاخوري من منطقة واد الجوز في الخليل والطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ من منزله في المنطقة الجنوبية في المدينة.

وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، بعدما اقتحمت البلدة ودخلت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وعزبة الجراد شرقها، وصولاً إلى دوار فرعون على مدخل المدينة الجنوبي.

ودهم جنود الاحتلال مبنى مسجد أبو بكر الصديق واعتلوا سطحه وتوزع القناصة عليه، إضافةً إلى دهم عمارة السفاريني ونصب القناصة على سطحها.

كذلك، أجرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في محيط المسجد وأحياء العزية، وقامت بالاستيلاء على تبرعات من صندوق المسجد قبل مغادرته.