الحكم بالسجن 4 سنوات على وزير الرفاه الإسرائيلي السابق بتهمة الفساد

فلسطين اليوم- غزة

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء (24/6)، بتشديد العقوبة التي فرضت على الوزير الإسرائيلي الأسبق من حركة "شاس" الدينية اليهودية، شلومو بن ايزري وتحويلها إلى عقوبة السجن الفعلي لمدة 4 سنوات.

وأدين بن ايزري بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والتآمر على ارتكاب جريمة وتشويش سير المحكمة بسبب تلقيه أموالاً وامتيازات من المقاول موشيه سيلع عندما كان يشغل منصب وزير العمل والرفاه الاجتماعي وحكم عليه في حينه بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً.

وكان الوزير السابق قدم استئنافاً إلى المحكمة العليا، طالباً منها تبرئة ساحته، مدعياً بأن قرار الإدانة اتخذ على أساس شهادة زور أدلى بها المقاول سيلع، كما أن النيابة العامة استأنفت هي الأخرى، على قرار الحكم السابق ، وطلبت فرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على بن ايزري.