استشهاد الجريح ربيع زكارنة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الشاب ربيع فيصل زكارنة (20 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين قبلعدة أيام.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، استشهاد الجريح زكارنة الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى عقب إصابته برصاصقوات الاحتلال الاحتلال فجر السبت الماضي.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية أصيب الشاب زكارنة أصيب بجروح خطيرة، فيما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما).