الجزائر: 168 طناً من المساعدات لغزة تصل إلى مطار العريش بمصر

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، وصول طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية إلى مطار العريش في مصر، محمّلتين بمساعداتإنسانية تقدّر بنحو 168 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ليتم إدخالها لاحقاً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة في بيان: "تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبأمر من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيرالدفاع الوطني، حطت صبيحة الاثنين 01 نيسان/أبريل 2024 في مطار العريش بجمهورية مصر العربية طائرتان تابعتان للقوات الجويةالجزائرية محمّلتان بمساعدات إنسانية مقدرة بـ 168 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ممنوحة من طرف الهلال الأحمرالجزائري، ليتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

كما أشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي مرة أخرى لتعبّر عن التزام الجزائر قيادة وشعباً، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعبالفلسطيني الشقيق الذي يتعرض للعدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال" وفق ما ذكر البيان.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أكدت في بيانها يوم الأحد، بمناسبة ذكرى يوم الأرضالفلسطينية، أن "الشعب الجزائري يستذكر يوم الأرض المصادف لـ30 مارس من كل سنة، والذي يرمز إلى تشبث الشعب الفلسطينيالشقيق بأرضه ويجسد أسمى معاني التضحية في سبيلها".

وذكّر بيان الخارجية الجزائرية بأنه "في مثل هذا اليوم ومنذ 48 سنة خلت، وقف الشعب الفلسطيني ضد قرار سلطات العدو الغاشممصادرة أراضيه ضمن نزعته وسياسته التوسعية الرعناء، مستعيناً بلغة الرصاص والترهيب التي خلفت عشرات من الضحايا بين الشهداءوالجرحى، كما كان ديدينه دوماً منذ أن غرس ككيان استيطاني إرهابي في أرض فلسطين الأبية".

يذكر أن الجزائر دعت مجلس الأمن الدولي، منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، إلى الانعقاد للتصويت على مشروع قرار يُطالب بوقفٍفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة.

وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، قد وزّعت مشروع قرار مُعدّل على أعضاء مجلس الأمن، يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار فيقطاع غزّة، لأسبابٍ إنسانية.

كما أنّ المشروع يرفض قرار التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويُطالب بوقف كل الانتهاكات العدائية ضدهم،ويدعو إلى ضمان إدخالالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة بشكلٍ دائم.