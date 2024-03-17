لوحات إعلانية ضخمة في مدن أميركية للدعوة لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

نشرت العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لوحات إعلانية ضخمة على الشوارع الرئيسية في عدد من المدن الأميركية، تدعو لوقفالحرب على قطاع غزة بشكل فوري.

وانتشرت اللوحات الإعلانية التي تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية في شوارع شيكاغو،وميتشيغان، وتكساس، ونيويورك، وولايات أخرى.

وذلك بهدف تذكير الأميركيين بضرورة الضغط على ممثليهم في الكونغرس لحث إدارة الرئيس جو بايدن، بوقف الحرب وإدخال المزيد منالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تجمع المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية والنشطاء أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو للاحتجاج علىاستمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كما خرجت مسيرة أخرى في نيويورك احتجاجًا على استمرار الدعم الأميركي العسكري لجيش الاحتلال، والوعود بتقديم المزيد منالمساعدات العسكرية.