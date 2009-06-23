نتنياهو: لم يستبعد التفاوض مع حماس و« ليفني » لا يجب منحها الشرعية

نتنياهو: لن يستبعد التفاوض مع حماس و"ليفني" لا يجب منحها الشرعية

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة هآرتس بان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستبعد التفاوض مع حماس من اجل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط بوساطة مصريه .

ونقلت موقع المستوطنين 7 وموقع صحيفة هآرتس على الانترنت أن نتنياهو صرح خلال لقاء صحافي في روما بعد لقاءه مع رئيس الحكومة الايطالية ( سيلفو برلسكونس) قائلا" لقد أعطيت التوجهات لجميع الأجهزة الحكومية لبذل جهود كبيره من اجل الإفراج عن شاليط" وقد رفض نتنياهو الإدلاء بتفاصيل حول الجهود التي يبذلها الطاقم برئاسة المبعوث( حغاي هداس) من اجل الإفراج عن شاليط , وأضاف نتنياهو قائلا لا أريد التحدث من هنا حول شروط وسب الإفراج عن شاليط فكلما قل الكلام كان أفضل لنا وأكد نتنياهو بان الصليب الأحمر لحتى اللحظة لم يسمح له بزيارة شاليط في أسر حماس

من جانب أخردعت رئيسة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني إلي الحفاظ علي حماس خارج الشرعية الدولية .

وقالت ليفني خلال لقاءها مع رئيس الحكومة الهنغارية الذي يزور إسرائيل لا يجب أن يمنح المجتمع الدولي حماس الشرعية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر فهذه مصلحه ليست اقل أهميه من عملية السلام