السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله، وفدًا قياديًا من حركة ‏حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

وقال حزب الله في تصريح صحفي، بأن "اللقاء بين السيد نصر الله، ووفد حماس، جاء لاستعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوىالميداني في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعدّدة".

وأشار إلى أن اللقاء شهد أيضًا مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وتحقيق شروطالمقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏

ويعد هذا اللقاء الأول بين نصر الله والحية بعد استشهاد الشيخ القائد صالح العاروري بعملية اغتيال اسرائيلية مطلع العام 2024،استهدفت اجتماعا لقادة من الحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والثاني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.