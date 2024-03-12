السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس

الساعة 08:14 م|12 مارس 2024

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله، وفدًا قياديًا من حركةحماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

 

وقال حزب الله في تصريح صحفي، بأن "اللقاء بين السيد نصر الله، ووفد حماس، جاء لاستعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوىالميداني في قطاع غزةوالضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعدّدة".

 

وأشار إلى أن اللقاء شهد أيضًا مجريات المفاوضات القائمة من أجلالتوصل إلى وقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وتحقيق شروطالمقاومة التي تخدم القضيةالفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏

 

ويعد هذا اللقاء الأول بين نصر الله والحية بعد استشهاد الشيخ القائد صالح العاروري بعملية اغتيال اسرائيلية مطلع العام 2024،استهدفت اجتماعا لقادة من الحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والثاني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.