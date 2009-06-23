أولمرت يصدر تعليماته إلى الأجهزة السياسية والأمنية بالعمل على الإفراج عن شاليط

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اصدر تعليماته إلى جميع الجهات السياسية والأمنية ببذل قصارى الجهد من اجل ضمان الإفراج عن جندي جيش الاحتلال الأسير جلعاد شاليط.

وأضاف نتنياهو انه شخصيا والحكومة يتحملان المسؤولية عن ذلك وأشار إلى انه سيطرح القضية خلال محادثاته في ايطاليا وفرنسا.

وأدلى نتنياهو بأقواله هذه خلال جلسة كتلة الليكود بعد ظهر اليوم الاثنين.

وحضر الجلسة نوعام شاليط والد الجندي الأسير، أما الوزير الإسرائيلي يوسي بليد عضو اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين وعضو الطاقم الوزاري المصغر لمتابعة قضية غلعاد شاليط فصرح بانه من واجب دولة اسرائيل اعادة اي جندي من الاسر وراى انه يجب صياغة قواعد واضحة بالنسبة للتعامل مع عمليات اختطاف واحتجاز رهائن كي يعرف كل مواطن موقف الحكومة.