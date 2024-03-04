خلال ساعات.. الاحتلال يعتقل 55 فلسطينياً في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 55 مواطناً على الأقل من الضّفة،بينهم أطفال، وأشقاء، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل والتي طالت 22 مواطناً، بينهم أسرى أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضراباتفردية طويلة ومتكررة تجاوزت الـ140 يوماً.

فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طوباس، بيت لحم، قلقيلية، القدس، ورام الله تحديداً في مخيم الأمعري الذي شهد عملية اقتحاموتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.

وارتقى الطفل مصطفى أبو شلبك بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء الاقتحام، بالإضافة إلى الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّالمعتقلين وعائلاتهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى نحو (7400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهممن المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم،بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

وصباح اليوم، قال مراسلة صحفي، إنّ مقاومين خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، خلال التصدي لاقتحامها مخيم الأمعري.

وأضاف، أنّ "جيش" الاحتلال، انسحب من أحياء مدينة الخليل ودورا، في الضفة الغربية، بعد اعتقاله نحو 20 مواطناً، أغلبهم أسرىمحررون.

كما أضاف، أنّ قواتٍ كبيرة من "جيش" الاحتلال، اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم، ودمرت البنى التحتية فيه، بينما تصدى لهاالمقاومون واستهدفوا جرافة للاحتلال بعبوة محلية الصنع.

واعتدى مستوطنون على مواطن بالضرب، خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وحاولوا الدخول إلى قبر يوسف، ثم اقتحموامدرسة قدري طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بواباتها.

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منزلاً في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفيةوأجبرت سكانها على الخروج منها، لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.