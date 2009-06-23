بيرس يزعم : مشكلة الفلسطينيين الحقيقيّة هي حماس وليس إسرائيل

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

زعم رئيس دولة الاحتلال شمعون بيرس ان المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون هي حماس وليس اسرائيل، وقال انه اذا استمر الانقسام الداخلي الفلسطيني فسيكون من الصعب التوصل الى اتفاق سلام معهم-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الاحتلال.

ودعا بيرس العالم العربي الى دعم مسيرة السلام الاسرائيلية - الفلسطينية .

ويذكر ان بيرس ادلى بهذا التصريح لدى استقباله في مقره بالقدس المحتلة اليوم رئيس وزراء المجر غوردون بايناي . وبدوره صرح المسؤول المجري بان اسرائيل تستطيع الاعتماد على دعم بلاده للمساعي الرامية الى تحقيق السلام على اساس خطة خارطة الطريق وحل الدولتين، مشيرا الى ان ذلك يتطلب تنازلات متبادلة من الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني . وعلى صعيد اخر دعا بايناي الى توطيد العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي وعدم ربطها بقضايا الشرق الاوسط .