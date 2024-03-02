غانتس يتوجه إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو .. أزمة جديدة؟

فلسطين اليوم

ذكر "موقع واينت" العبري، أن عضو مجلس "حكومة الحرب" الصهيونية، ورئيس معسكر الدولة، الوزير بيني غانتس، سيتوجه إلى واشنطنالأحد المقبل، من أجل إجراء سلسلة من الاجتماعات، دون التنسيق مع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع، إن "توجه غانتس إلى واشنطن يأتي في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص، في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول صفقة الأسرىالمستمرة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "الزيارة تأتي في ظل التقارير التي ترد من الولايات المتحدة وتفيد بأن صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو فيالحرب، والادعاءات بأنه مقيد بالأغلال من قبل شريكيه في الحكومة، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش".

وأكد الموقع، أن "حاشية نتنياهو تشعر بالغضب، وأوضحوا أن غانتس طار دون موافقة رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية،التي تتطلب موافقة كل وزير على سفره مسبقا مع رئيس الوزراء.".

وبحسب مقربين من نتنياهو، فإن"رئيس الوزراء أوضح للوزير غانتس أن (إسرائيل) لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وأشار الموقع، إلى أنه "من المتوقع أن يتوجه غانتس من واشنطن إلى لندن".