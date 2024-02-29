فلسطين اليوم

شهيد ومصابان برصاص الاحتلال قرب الخليل

استشهد شاب وأصيب شقيقاه، مساء اليوم، الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مدخل قرية بيت عوا قرب الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت شهيداً وإصابتين برصاص الاحتلال، عند مدخل بيت عوا، وجرى نقلهم إلىالمستشفى.

وأفاد مصادر محلية بأن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات في البطن والصدر والأطراف، ووصفتحالتهم بالخطيرة.

وذكرمصدر صحفي أن الأشقاء الثلاثة كانوا يجمعون نبتة "العكوب" عند مدخل بيت عوا.